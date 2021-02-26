Байден высказался о Крыме

США никогда не признают Крым частью территории России, заявил американский президент Джо Байден.

«В эту мрачную годовщину мы повторяем простую истину: Крым — это Украина. США не признают и никогда не признают так называемую аннексию полуострова Россией», — говорится в сообщении Байдена на сайте Белого дома.

Он отметил, что Вашингтон продолжит работу по «привлечению России к ответственности за агрессию на Украине».

Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец высказался в адрес политического руководства США «на их языке», призвав «прекратить свою агрессию против коренного населения Америки» и вывести американский военный контингент из стран, куда они вошли без приглашения.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос закрыт. По его словам, референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.