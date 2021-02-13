В Крыму ответили США «на их языке»

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец высказался в адрес политического руководства США «на их языке», призвав «прекратить свою агрессию против коренного населения Америки» и вывести американский военный контингент из стран, куда они вошли без приглашения.

Таким образом он ответил на заявление политического координатора постпредства США при ООН Родни Хантера о том, что США никогда не признают Крым территорией России и не отменят санкции, пока Москва «не изменит свою политику в отношении Украины».

«Хочется ответить США на их языке. Может, они так быстрее поймут. Во-первых, США немедленно должны прекратить свою агрессию против коренного населения Америки и освободить незаконно захваченные исконно индейские земли. Во-вторых, срочно вывести американский военный контингент из тех стран, куда они вошли без приглашения. В-третьих, осознать, что время однополярного мира подошло к концу», — сказал Чегринец РИА Новости.

Он призвал вводить более сильные контрсанкции в отношении США и не спускать оскорбления в адрес Крыма и России.

Ранее посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединённые Штаты и их союзники не будут ослаблять санкции, введённые в отношении России из-за Крыма и Донбасса.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.