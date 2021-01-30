Посол США заявил, что Вашингтон не ослабит санкции против России

Посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединённые Штаты и их союзники не будут ослаблять санкции, введённые в отношении России из-за Крыма и Донбасса.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Дождь».

По словам Салливана, позиция США по поводу ситуации на Украине остаётся неизменной в течение последних семи лет.

Он заявил, что США семь лет «все силы прилагали к тому, чтобы разрешить этот вопрос» и продолжат «над ним серьёзно работать».

«Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае ни США, ни наши союзники и партнёры не намереваются ослаблять санкции, введённые в результате этих событий», — цитирует посла РИА Новости.

19 января кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен заявила, что намерена провести всесторонний обстоятельный анализ деятельности Минфина в сфере введения санкций в отношении других стран.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.