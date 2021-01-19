В США заявили о намерении пересмотреть санкционную политику

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Кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен заявила, что намерена провести всесторонний обстоятельный анализ деятельности Минфина в сфере введения санкций против других стран.
В США заявили о намерении пересмотреть санкционную политику
  • Reuters

«Я попрошу своего заместителя Уолли Адейемо провести всесторонний обзор американской санкционной политики с тем, чтобы они (введённые санкции) использовались в стратегических целях и соответствующим образом», — цитирует её ТАСС.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон в ближайшее время рассмотрит дополнительные санкции в отношении России.

19 января Минфин США объявил о санкциях против судна «Фортуна», задействованного в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

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