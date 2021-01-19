В США заявили о намерении пересмотреть санкционную политику
- Reuters
«Я попрошу своего заместителя Уолли Адейемо провести всесторонний обзор американской санкционной политики с тем, чтобы они (введённые санкции) использовались в стратегических целях и соответствующим образом», — цитирует её ТАСС.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон в ближайшее время рассмотрит дополнительные санкции в отношении России.
19 января Минфин США объявил о санкциях против судна «Фортуна», задействованного в строительстве газопровода «Северный поток — 2».