Помпео заявил о планах США рассмотреть новые санкции против России
- Reuters
«США рассмотрят дополнительные санкции в ближней перспективе в соответствии с CAATSA и законом «О защите европейской энергобезопасности» (PEESA)», — приводит РИА Новости текст заявления.
Как отметил глава Госдепа, введение санкций против трубоукладчика «Северного потока — 2» демонстрирует, что США «не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать и потворствовать этому российскому инструменту принуждения».
Ранее американский Минфин объявил о санкциях против судна «Фортуна», задействованного в строительстве газопровода СП-2. В санкционный список попал также владелец трубоукладчика — компания «КВТ-Рус».