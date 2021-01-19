Помпео заявил о планах США рассмотреть новые санкции против России

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Соединённые Штаты рассмотрят в ближайшее время дополнительные санкции против России в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Помпео заявил о планах США рассмотреть новые санкции против России
  • Reuters

«США рассмотрят дополнительные санкции в ближней перспективе в соответствии с CAATSA и законом «О защите европейской энергобезопасности» (PEESA)», — приводит РИА Новости текст заявления.

Как отметил глава Госдепа, введение санкций против трубоукладчика «Северного потока — 2» демонстрирует, что США «не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать и потворствовать этому российскому инструменту принуждения».

Ранее американский Минфин объявил о санкциях против судна «Фортуна», задействованного в строительстве газопровода СП-2. В санкционный список попал также владелец трубоукладчика — компания «КВТ-Рус».

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