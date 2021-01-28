﻿В ФРГ рассказали о замороженных из-за санкций активах россиян

Министерство экономики и энергетики Германии назвало объёмы замороженных в странах Евросоюза активов и денежных средств россиян и российских компаний, подпавших под санкции с марта 2014 года.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на протокол пленарного заседания бундестага от 13 января.

По данным германской стороны, в 2019 году ФРГ заморозила почти €337 тыс., Ирландия — около €77 тыс., Италия — €148 тыс., а Нидерланды — €819.

В 2020 году Германия внесла в базу данных информацию о €341 тыс. замороженных средств и активов россиян, а Нидерланды — о €761.

Всего с 2014 года ФРГ заморозила активы и денежные средства подпавших под санкции ЕС россиян и российских компаний на общую сумму €1,8 млн.

При этом, по данным правительства Германии, торговый оборот между ФРГ и Россией в 2014 году составлял €67,7 млрд, в 2015 году — €51,5 млрд, а в 2016 году — €48 млрд.

В июне 2020 года Евросоюз продлил на год санкции, введённые в связи с присоединением Крыма к России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.