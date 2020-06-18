ЕС продлил санкции против России по Крыму

Евросоюз продлил на год санкции, введённые в связи с присоединением Крыма к России. Об этом говорится в распространённом заявлении Совета ЕС.

Согласно документу, ограничительные меры продлены до 23 июня 2021 года.

11 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз усилить антироссийские санкции.

Ранее в МИД России заявили, что слышат «доносящиеся из различных закоулков Брюсселя сигналы о том, что нынешний курс Евросоюза в отношении России не отвечает ни его интересам, ни той ситуации, которая складывается в мире».

Однако, как отметил замглавы ведомства Александр Грушко, эти «сигналы» пока никак не конвертируются в официальную политику блока на российском направлении.