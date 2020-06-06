В МИД рассказали о посылаемых Евросоюзом в адрес России сигналах

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко рассказал о посылаемых Европейским союзом сигналах в адрес российской стороны.

«Разумеется, мы слышим доносящиеся из различных закоулков Брюсселя сигналы о том, что нынешний курс Евросоюза в отношении России не отвечает ни его интересам, ни той ситуации, которая складывается в мире», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что «эти сигналы» пока никак не конвертируются в официальную политику ЕС на российском направлении.

Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв члена международного комитета бундестага Вальдемара Гердта снять санкции с России для борьбы с COVID-19.