В МИД рассказали о посылаемых Евросоюзом в адрес России сигналах

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко рассказал о посылаемых Европейским союзом сигналах в адрес российской стороны.
В МИД рассказали о посылаемых Евросоюзом в адрес России сигналах
  • © Владимир Баранов
  • РИА Новости

«Разумеется, мы слышим доносящиеся из различных закоулков Брюсселя сигналы о том, что нынешний курс Евросоюза в отношении России не отвечает ни его интересам, ни той ситуации, которая складывается в мире», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что «эти сигналы» пока никак не конвертируются в официальную политику ЕС на российском направлении.

Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв члена международного комитета бундестага Вальдемара Гердта снять санкции с России для борьбы с COVID-19.

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