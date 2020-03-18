Косачёв оценил призыв немецкого депутата снять санкции с России

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Полина Полетаева
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв члена международного комитета бундестага Вальдемара Гердта снять санкции с России для борьбы с COVID-19.
Косачёв оценил призыв немецкого депутата снять санкции с России
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«Я считаю, что эта инициатива, с одной стороны, абсолютно разумная, своевременная и заслуживает поддержки. С другой стороны, я бы совершенно точно этим не ограничился. Вопрос не в отдельно взятых санкциях одной стороны в отношении другой, в данном случае ЕС в отношении России, речь идёт о том, что в последние годы в мире накопилась практика применения односторонних экономических санкций в обход Совета Безопасности ООН», — сказал он.

Сенатор отметил, что проблема носит долгосрочный характер и «требует универсальной реакции».

«Сейчас, на мой взгляд, не было бы счастья, да несчастье, может быть, поможет. Есть уникальная возможность этот порочный круг разорвать, когда санкции вводятся в надежде на результат, потом результата не наступает, а затем те, кто эти санкции вводил, уже не могут их отменить без потери политического лица», — добавил Косачёв.

Ранее Гердт в беседе с газетой «Известия» призвал к снятию антироссийских санкций на фоне вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 для совместной борьбы с эпидемией.

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