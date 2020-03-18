В бундестаге призвали снять санкции с России для борьбы с COVID-19

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Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой «Известия» призвал к снятию антироссийских санкций на фоне вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 для совместной борьбы с эпидемией.
В бундестаге призвали снять санкции с России для борьбы с COVID-19
  • Reuters

«Санкции следовало отменить ещё до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема ещё более актуальна», — подчеркнул он.

По его словам, эпидемия коронавируса негативно скажется на экономике ФРГ и всего Евросоюза, поэтому следует налаживать торговые связи с соседними государствами и восстанавливать товарооборот с Россией.

«Надо восстанавливать товарооборот с Россией, это пойдёт на пользу всей экономической системе и будет своевременно», — заверил член комитета бундестага.

Гердт также подтвердил, что намерен обратиться с данной инициативой в бундестаг в ходе следующего заседания комитета.

В то же время официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной отметил актуальность данного вопроса.

«Правительству следует сосредоточиться на решении насущных вопросов. Санкции против России однозначно не приносят пользы, тем более сейчас», — заявил он.

В феврале спецпосланник французского президента по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьер Вимон рассказал о нанесённом Европе ущербе от антироссийских санкций.

Лидер Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, отмечал, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.

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