Спецпосланник Макрона рассказал о последствиях антироссийских санкций

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Специальный посланник французского президента по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьер Вимон рассказал о нанесённом Европе ущербе от антироссийских санкций.
Спецпосланник Макрона рассказал о последствиях антироссийских санкций
  • © Caro / Schwarz
  • globallookpress.com

«Европейские санкции имели два эффекта: снижение нашей торговли, это в общем по всей Европе. Это касается не только Франции или Германии», — цитирует его РИА Новости.

Как он отметил на заседании комиссии сената Франции по иностранным делам, статистика показывает, что, пока страны ЕС придерживались данных ограничений, торговля между Россией и США лишь росла, а российско-китайское партнёрство значительно укреплялось.

«Вместе с тем, если посмотреть на цифры, торговля между Россией и США, напротив, увеличилась... Во-вторых, мы дали возможность России в результате этих санкций развить сельское хозяйство... Третий элемент: в какой-то мере мы подтолкнули Россию к Китаю, который стал приоритетным партнёром, в частности, в области новых технологий», — сказал Вимон.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного, и отметил необходимость диалога для урегулирования замороженных конфликтов.

В октябре 2019 года экс-премьер Италии, президент Фонда международного сотрудничества Романо Проди в беседе с газетой «Известия» заявил, что «европейская экономика несёт действительно огромный ущерб» от антироссийских санкций и контрсанкций.

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