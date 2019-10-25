В Госдуме оценили слова экс-премьера Италии о санкциях против России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление экс-премьера Италии, президента Фонда международного сотрудничества Романо Проди о том, что наступил наиболее благоприятный момент для снятия санкций с России.

«Это заявление говорит о том, что в Европе есть здравомыслящие политики и государства, которые придерживаются интересов именно своего народа, а не поддаются давлению извне. Очевидно, что продолжение санкционной войны выгодно только Соединённым Штатам, а не европейским странам. Европа традиционно является очень важным партнёром для России в торгово-экономическом плане», — сказал Морозов.

По словам депутата, за Италией последуют и другие европейские государства, а незаконные ограничения с России будут сняты.

«Санкции не имеют никакого действия, наша страна большая и самодостаточная. Невозможно методом таких ограничений изменить принципиальные подходы России к внешней политике», — заключил он.

Ранее Проди в беседе с газетой «Известия» оценил ситуацию вокруг санкций против России.

Экс-премьер отметил, что европейская экономика несёт действительно огромный ущерб из-за антироссийской санкционной политики.