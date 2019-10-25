В Италии заявили о благоприятном моменте для снятия санкций с России

Экс-премьер Италии, президент Фонда международного сотрудничества Романо Проди в беседе с газетой «Известия» оценил ситуацию вокруг санкций против России.

«Сейчас наступил наиболее благоприятный момент для снятия санкций. Но надо сделать так, чтобы в ЕС приняли решение, согласованное между членами союза», — заявил он.

По его словам, европейская экономика несёт действительно огромный ущерб.

Как добавил Проди, предсказать перспективы отмены ограничений в отношении России пока сложно, но всем странам Евросоюза необходимо двигаться именно в этом направлении.

Ранее главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Хейфец в беседе с НСН оценил данные, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.