В Италии заявили о благоприятном моменте для снятия санкций с России
- Reuters
«Сейчас наступил наиболее благоприятный момент для снятия санкций. Но надо сделать так, чтобы в ЕС приняли решение, согласованное между членами союза», — заявил он.
По его словам, европейская экономика несёт действительно огромный ущерб.
Как добавил Проди, предсказать перспективы отмены ограничений в отношении России пока сложно, но всем странам Евросоюза необходимо двигаться именно в этом направлении.
Ранее главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Хейфец в беседе с НСН оценил данные, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.