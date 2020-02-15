Макрон высказался об антироссийских санкциях
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, сторонам необходим диалог, чтобы урегулировать замороженные конфликты.
«У нас накопились замороженные конфликты, система недоверия, конфликты в области кибербезопаности, санкции, которые абсолютно ничего не изменили в России. Я не предлагаю их снять, я только констатирую. Наши санкции и контрсанкции стоят нам, европейцам, так же дорого, как и России, для результата, который не является слишком позитивным», — сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее Макрон счёл идею перезапустить диалог с Россией по Украине эффективной.
В сентябре 2019 года члены ряда фракций бундестага Германии в ходе конференции, посвящённой пятилетию ограничительных мер против России, призвали постепенно ослабить антироссийские санкции.