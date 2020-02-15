Макрон высказался об антироссийских санкциях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сторонам необходим диалог, чтобы урегулировать замороженные конфликты.

«У нас накопились замороженные конфликты, система недоверия, конфликты в области кибербезопаности, санкции, которые абсолютно ничего не изменили в России. Я не предлагаю их снять, я только констатирую. Наши санкции и контрсанкции стоят нам, европейцам, так же дорого, как и России, для результата, который не является слишком позитивным», — сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Макрон счёл идею перезапустить диалог с Россией по Украине эффективной.

В сентябре 2019 года члены ряда фракций бундестага Германии в ходе конференции, посвящённой пятилетию ограничительных мер против России, призвали постепенно ослабить антироссийские санкции.