Макрон счёл идею перезапустить диалог с Россией по Украине эффективной

Идея перезапустить диалог с Россией по Украине доказала свою эффективность. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил французский лидер Эммануэль Макрон, говоря об урегулировании ситуации на Украине.

«Идея перезапустить диалог с Россией в последние недели доказала, что это более эффективно для тех, кто опасается за ситуацию и хочет её разрешить», — сказал он.

Глава государства напомнил, что около пяти лет не было встреч глав стран «нормандской четвёрки» и продвижения по минским договорённостям.

«C тех пор как была перезапущена ситуация с Россией, мы вместе с канцлером (Германии Ангелой Меркель. — RT) смогли достичь прогресса, которого не было до этого», — отметил президент Франции, упомянув об обмене пленными в Донбассе.

Ранее в Кремле заявили, что прошедший в Париже саммит «нормандской четвёрки» был «общей победой», а следующая встреча лидеров России, Украины, ФРГ и Франции может быть ещё более результативной.