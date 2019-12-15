Песков назвал нормандский саммит в Париже «общей победой»
- Reuters
«Я думаю, что это была общая победа», — цитирует РИА Новости слова Пескова в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.
Он пояснил, что по итогам саммита министрам даны поручения по конкретной работе над имплементацией договорённостей.
«Cледующая встреча, возможно, будет ещё более результативной», — добавил пресс-секретарь.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что в ходе нормандского саммита в Париже украинская сторона не допускала тон, который представители Киева ранее использовали в телеэфире.