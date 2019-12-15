Песков рассказал о тоне украинской делегации на саммите в Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе нормандского саммита в Париже украинская сторона не допускала тон, который представители Киева ранее использовали в телеэфире.

Об этом, как передаёт Интерфакс, он сказал в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Нет, такой тон не употреблялся. Тон был рабочий. И потом, одно дело — говорить это где-то перед телекамерой, а другое дело — говорить перед Путиным, не каждый осмелится», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что представители украинской делегации «вели себя корректно».

Также он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сам вёл переговоры, но обращался за советом к помощникам, как и другие лидеры.

Ранее Песков заявил, что в ходе саммита в Париже «были попытки» вести дискуссию на «высоких тонах».