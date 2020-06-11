Глава МИД Украины призвал ЕС усилить санкции против России

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании глав МИД Европейской народной партии (ЕНП) призвал Евросоюз усилить санкции в отношении России. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
Глава МИД Украины призвал ЕС усилить санкции против России
  • © Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как отмечается, Кулеба обратил внимание коллег на «нежелание российской стороны обеспечивать выполнение договорённостей парижского саммита «нормандской четвёрки», ограничение доступа на неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей представителей ОБСЕ и других международных организаций, а также продолжающуюся массовую паспортизацию Россией украинского населения этих регионов».

«Для того чтобы реально изменить ситуацию, международное, политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться и становиться более сплочённым», — сказал министр.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео пообещал Кулебе, что Вашингтон продолжит «создавать издержки» для Москвы за счёт санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить