Помпео пообещал Украине продолжить «создавать издержки» для России

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Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал, что Вашингтон продолжит «создавать издержки» для России за счёт санкций из-за ситуации с Минскими соглашениями и Крымом.
Помпео пообещал Украине продолжить «создавать издержки» для России
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

«Соединённые Штаты продолжат создавать издержки для России, в том числе за счет санкций, до тех пор пока Россия не начнёт выполнять Минские соглашения и не прекратит оккупацию Крыма», — говорится в пресс-релизе.

Помпео подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Он также осудил попытки «использовать» пандемию коронавирусной инфекции «для распространения дезинформации и ещё большего ограничения передвижения наблюдателей ОБСЕ и гуманитарных организаций на востоке Украины».

Ранее три экс-посла США в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в публикации издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса как возможностью для оказания давления на Россию и «возвращения» Крыма Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные точки зрения абсурдными.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

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