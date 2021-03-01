«Несколько сильнейших атак»: адвокаты Безлера обвинили Bellingcat в использовании краденых данных

Адвокатское бюро «Иванян и партнёры» сообщило, что его почтовые серверы подверглись сильнейшим атакам, после того как Игорь Безлер подал иск о защите чести и достоинства в отношении британского издания Bellingcat. Юристы также удивлены тем, что у представителей этой организации оказались сведения, охраняемые адвокатской тайной. Наряду с этим адвокаты назвали «не соответствующей действительности» информацию о том, что Безлер является фигурантом уголовного дела о катастрофе рейса MH17.

Британский проект Bellingcat может быть причастен ко взлому почты бывшего командующего ополчением Горловки Игоря Безлера.

Юристы опубликовали на своём сайте ответ на запрос издания «Медуза» к бюро «Иванян и партнёры» по иску Безлера о защите чести и достоинства. Один из вопросов касался утверждений Bellingcat о том, что соглашение между Безлером и адвокатами якобы было оформлено с нарушениями.

В бюро напомнили, что в октябре 2020 года на сайте Bellingcat была обнародована часть переписки адвокатов и Безлера.

«Эту переписку Bellingcat получил после того, как почта Безлера была взломана в октябре 2020 года, спустя всего несколько дней после вручения Bellingcat в Великобритании иска Безлера», — пояснили адвокаты.

Они указали, что после подачи иска на почтовые серверы бюро впервые за 16 лет было совершено «несколько сильнейших атак». Наряду с этим они подчёркивают, что никаких нарушений в их адвокатском соглашении с Безлером нет.

«Информация о соглашениях между адвокатами и их клиентами в силу прямого указания российского законодательства составляет адвокатскую тайну. Эта информация не представляется сторонами или их адвокатами в суд по делам о защите чести и достоинства. Ни мы, ни представители Bellingcat не передавали подобную информацию в дело по иску Безлера. Поэтому удивительно, что представители Bellingcat комментируют наше соглашение с Игорем Николаевичем Безлером, хотя знать содержание этого соглашения они не должны», — заявили юристы.

В бюро также сообщили, что Безлер в декабре 2020 года направил владельцам сайта Bellingcat требование прекратить использование информации, охраняемой адвокатской тайной, и раскрыть содержание материалов, которые они получили после взлома: «Это обращение Bellingcat пока оставила без ответа».

Напомним, что в сентябре 2020 года Игорь Безлер предъявил иск к группе Bellingcat в Санкт-Петербурге из-за публикации материалов о его предполагаемой причастности к делу о крушении в Донбассе 17 июля 2014 года пассажирского самолёта, следовавшего рейсом MH17 (Амстердам — Куала-Лумпур). Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек, которые находились на борту (283 пассажира и 15 членов экипажа).

Игорь Безлер

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В адвокатском бюро «Иванян и партнёры» подчеркнули, что Безлер не является фигурантом этого дела.

«По нашей информации, сведения о том, что Игорь Безлер является фигурантом уголовного дела в Нидерландах, не соответствуют действительности. Следственные органы Нидерландов допросили Безлера на этапе предварительного расследования, и в настоящее время Безлер в суде Нидерландов по делу о катастрофе рейса MH17 не является ни обвиняемым, ни свидетелем», — указали адвокаты.

Юристы также сообщили, что не представляют «каких-либо лиц в уголовном деле в Нидерландах о крушении рейса MH17». Фигурантами этого уголовного процесса являются трое россиян (Олег Пулатов, Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский) и гражданин Украины Леонид Харченко. Следующее заседание намечено на 15 апреля.

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При этом западные СМИ и политики бездоказательно возлагают вину по делу MH17 на Россию и самопровозглашённую Донецкую народную республику. Российских специалистов не допустили к работе в составе Совместной следственной группы (ССГ), в отличие от представителей Украины. Позднее этот международный орган проигнорировал информацию (в том числе рассекреченные технические данные ракет системы «Бук»), предоставленную концерном «Алмаз-Антей», о том, что на вооружении в России нет ракет 9М38 (именно таким снарядом был сбит пассажирский Boeing). Также Москва передала документацию, свидетельствующую, что боеприпас не только принадлежал Украине, но и был запущен с её территории.

Между тем в начале февраля в Нидерландах заявили об отсутствии убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения рейса MH17.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя это решение, констатировала, что представленные Москвой аргументы, прямо указывающие на нарушение Киевом правил Международной организации гражданской авиации, были проигнорированы. По её словам, вся суть проведённого специалистами исследования свелась «к оправданию бездействия украинских властей».

«А тот факт, что конфликт происходил в воздушном пространстве Украины, то есть вне зоны ответственности Российской Федерации, вновь остаётся за скобками, — сказала Захарова. — Явно неудобная для нидерландского правительства эпопея с ответственностью Украины заканчивается так, как и хотелось бы официальной Гааге, закрывающей глаза на все прегрешения своих подопечных в Киеве».