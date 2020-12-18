Рассмотрение по существу дела MH17 планируется начать 7 июня 2021 года

Суд в Нидерландах, который рассматривает дело о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, планирует начать рассмотрение дела по существу 7 июня 2021 года.

«Если расследование следственного судьи будет проходить так, как ожидалось, суд начнёт рассматривать по существу дело MH17 в понедельник, 7 июня 2021 года», — говорится в сообщении окружного суда Гааги, которое приводит РИА Новости.

В конце ноября стало известно, что суд будет концентрироваться на версии произошедшего, которая была представлена судебными следователями, и не планирует рассматривать альтернативные версии.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

В мае 2018 года следственная группа заявила, что MH17 был сбит ракетой серии 9М38 зенитно-ракетного комплекса «Бук», который якобы был доставлен в Донбасс с территории России.

Как заявил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Вооружённых сил России Николай Паршин, ракета, сбившая самолёт, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в воинскую часть Украинской ССР, а на территорию России не возвращалась.

В июне 2019 года в Совместной следственной группе по расследованию крушения MH17 сообщили о четырёх подозреваемых по данному делу. В МИД России назвали обвинения ССГ в «причастности» россиян к крушению голословными.