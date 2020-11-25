Суд по делу MH17 не планирует рассматривать альтернативные версии

Суд в Нидерландах, который рассматривает дело о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, будет концентрироваться на версии произошедшего, которая была представлена судебными следователями.

«Перед стороной защиты не стоит задача доказать правильность альтернативных сценариев произошедшего», — цитирует заявление одного из судей на слушаниях Интерфакс.

Судья также добавил, что адвокаты должны будут пытаться доказать, что конкретные обвинения, которые предъявлены их подзащитному, лишены оснований.

Также, как передаёт ТАСС, председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс заявил, что рассмотрение дела MH17 приостановлено до 1 февраля 2021 года.

В мае 2018 года следственная группа заявила, что MH17 был сбит ракетой серии 9М38 зенитно-ракетного комплекса «Бук», который якобы был доставлен в Донбасс с территории России.

В июне 2019 года в Совместной следственной группе по расследованию крушения MH17 сообщили о четырёх подозреваемых по данному делу.

В МИД России назвали обвинения ССГ в «причастности» россиян к крушению голословными.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.