«Расследование основного сценария имеет большее значение»: суд не будет изучать альтернативные версии крушения MH17

При рассмотрении дела малайзийского Boeing суд в Нидерландах не намерен изучать альтернативные версии произошедшего в небе над Украиной. Само рассмотрение дела MH17 приостановлено до 1 февраля 2021 года. Эксперты отмечают, что последние заявления нидерландской стороны ставят под сомнение состоятельность текущего судебного разбирательства о гибели рейса.

Суд в Нидерландах, который рассматривает дело о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, будет концентрироваться на версии произошедшего, которая была представлена судебными следователями.

«Суд решил, что не будет давать никаких инструкций для проведения дальнейшего расследования альтернативных сценариев», — цитирует ТАСС слова председателя судебной коллегии Хендрика Стейнхейса.

Он отметил, что в свете большого количества ходатайств защиты суд должен сделать выбор, который «заключается в том, что расследование основного сценария имеет большее значение, чем расследование альтернативных сценариев».

Наряду с этим суд частично удовлетворил запрос защиты о допросе членов 53-й бригады ВС РФ из Курска.

«Допрос членов 53-й зенитно-ракетной бригады является важным, чтобы узнать, были ли они вовлечены в транспортировку ЗРК «Бук», — цитирует ТАСС судью.

Кроме того, суд проинструктировал прокуратуру о необходимости назначить российского эксперта из концерна «Алмаз-Антей», чтобы задать ему вопросы о возможном применении ЗРК «Бук».

Отметим, что ранее российская сторона предоставила следственной группе рассекреченные технические данные ракет системы «Бук», а также результаты эксперимента, проведённого производителем «Бука», которым и является концерн «Алмаз-Антей». При этом в концерне указывали, что последняя ракета такого типа была выпущена ещё в СССР и на вооружении РФ их нет.

Также, как передаёт ТАСС, председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс заявил, что рассмотрение дела MH17 приостановлено до 1 февраля 2021 года.

Пассажирский самолёт Boeing 777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. Воздушное пространство над регионом было открыто, несмотря на активную фазу вооружённого противостояния между ВС Украины и отрядами самопровозглашённых республик Донбасса.

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В результате крушения лайнера погибли все находившиеся на борту 298 человек (283 пассажира и 15 членов экипажа). Ряд западных СМИ и политиков возложили вину за произошедшее на самопровозглашённые республики Донбасса и Россию.

Для расследования катастрофы силами нескольких стран была сформирована Совместная следственная группа (ССГ). Представителей Малайзии, которой принадлежал Boeing 777, включили в ССГ лишь через несколько месяцев после её формирования. В то же время Украина участвовала в работе группы с самого начала, но Россию к расследованию не допустили.

Текущий судебный процесс по делу MH17 стартовал в Нидерландах в марте 2020 года. В октябре МИД России заявил о срыве Гаагой трёхсторонних консультаций России, Австралии и Нидерландов по делу о крушении самолёта, следовавшего рейсом МН17, в небе над Донбассом в 2014 году. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что из-за недружественных действий Нидерландов участие Москвы в этой процедуре не имеет смысла.

«Нидерланды с самого первого дня придерживались единственной версии произошедшего и продвигали её в рамках как технического расследования, так и уголовного. Естественно, что оба расследования получились предвзятыми, поверхностными и политизированными. Было сделано всё, лишь бы подкрепить скороспелые обвинения в адрес России», — говорилось в заявлении ведомства.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT отметил, что с самого начала этого судебного процесса большинство российских экспертов сходились во мнении, что ожидать объективности от суда не приходится.

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«И вот налицо один из шагов, которые доказывают справедливость данного подхода. Если вы говорите, что для вас существует только одна версия и вы не собираетесь изучать альтернативные точки зрения, в том числе доказательства, которыми они подкреплены, то ни о каком полноценном судебном разбирательстве речи не идёт», — подчеркнул парламентарий.

Как полагает Новиков, с одной стороны, это плохой признак для России, поскольку исход судебного решения будет во многом предопределён.

«Но, с другой стороны, это лишний раз всем нам напоминает о том, что объективности со стороны европейских структур ждать не приходится и нужно рассчитывать на свои силы», — заключил депутат.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин полагает, что взвешенную позицию в разбирательстве проявляла только малайзийская сторона.

«Правительство Малайзии систематически делало заявления, в которых выражало заинтересованность в расследовании… Если Малайзия не будет делать каких-то значительных шагов в этом деле, не будет какого-то обжалования, то Россию поставят виновной», — предположил эксперт в беседе с RT.