МИД Нидерландов вызвал посла России из-за отказа от консультаций по MH17

Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла России в Гааге Александра Шульгина из-за решения российской стороны выйти из трёхсторонних консультаций по делу о крушении рейса МН17 в небе над Украиной в 2014 году.

Как указывает РИА Новости, об этом говорится в послании министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока парламенту.

«Как уже упоминалось, кабинет министров глубоко сожалеет об этом одностороннем решении Российской Федерации и ещё раз подчеркивает свою приверженность продолжению переговоров. Посол России был вызван сегодня в МИД, и эта информация была доведена до его сведения», — отмечается в послании Блока.

Ранее в МИД России возложили ответственность за срыв трёхсторонних консультаций по МН17 на Нидерланды, которые подали жалобу на российскую сторону в Европейский суд по правам человека.

В российском ведомстве подчеркнули, что расценивают такой шаг Гааги как «очередной удар» по двусторонним отношениям и демонстрацию намерения в одностороннем порядке возложить ответственность за авиакатастрофу на Россию.

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