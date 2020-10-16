МИД Нидерландов вызвал посла России из-за отказа от консультаций по MH17
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Как указывает РИА Новости, об этом говорится в послании министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока парламенту.
«Как уже упоминалось, кабинет министров глубоко сожалеет об этом одностороннем решении Российской Федерации и ещё раз подчеркивает свою приверженность продолжению переговоров. Посол России был вызван сегодня в МИД, и эта информация была доведена до его сведения», — отмечается в послании Блока.
Ранее в МИД России возложили ответственность за срыв трёхсторонних консультаций по МН17 на Нидерланды, которые подали жалобу на российскую сторону в Европейский суд по правам человека.
В российском ведомстве подчеркнули, что расценивают такой шаг Гааги как «очередной удар» по двусторонним отношениям и демонстрацию намерения в одностороннем порядке возложить ответственность за авиакатастрофу на Россию.
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