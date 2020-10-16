МИД Нидерландов вызвал посла России из-за отказа от консультаций по MH17

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Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла России в Гааге Александра Шульгина из-за решения российской стороны выйти из трёхсторонних консультаций по делу о крушении рейса МН17 в небе над Украиной в 2014 году.
МИД Нидерландов вызвал посла России из-за отказа от консультаций по MH17
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Как указывает РИА Новости, об этом говорится в послании министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока парламенту.

«Как уже упоминалось, кабинет министров глубоко сожалеет об этом одностороннем решении Российской Федерации и ещё раз подчеркивает свою приверженность продолжению переговоров. Посол России был вызван сегодня в МИД, и эта информация была доведена до его сведения», — отмечается в послании Блока.

Ранее в МИД России возложили ответственность за срыв трёхсторонних консультаций по МН17 на Нидерланды, которые подали жалобу на российскую сторону в Европейский суд по правам человека.

В российском ведомстве подчеркнули, что расценивают такой шаг Гааги как «очередной удар» по двусторонним отношениям и демонстрацию намерения в одностороннем порядке возложить ответственность за авиакатастрофу на Россию.

Подробнее по теме — в материале RT.

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