МИД России заявил о срыве консультаций с Австралией и Нидерландами по MH17

Ответственность за срыв трёхсторонних консультаций России, Австралии и Нидерландов по делу о крушении рейса МН17 в небе над Украиной в 2014 году полностью лежит на Гааге, которая ранее подала жалобу на российскую сторону в ЕСПЧ. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Там напомнили, что в июле Нидерланды подали в ЕСПЧ жалобу на Россию по MH17, что российская сторона расценивает как «очередной удар» по двусторонним отношениям и «демонстрацию Гаагой твёрдого намерения» продолжить «порочный путь одностороннего возложения ответственности» за катастрофу на Россию.

«Нидерланды с самого первого дня придерживались единственной версии произошедшего и продвигали её как в рамках технического расследования Совета по вопросам безопасности Нидерландов, так и уголовного, которое проводится Совместной следственной группой (ССГ). Естественно, что оба расследования получились предвзятыми, поверхностными и политизированными», — говорится в сообщении.

Как уточнили дипломаты, было сделано всё, «лишь бы подкрепить скороспелые обвинения в адрес России».

В ведомстве напомнили, что Россия изначально выступала за проведение полного и независимого расследования в соответствии с положениями резолюции СБ ООН 2166, а также не раз указывала на недочёты расследования.

«Когда мы в 2018 году согласились на проведение трёхсторонних консультаций с Австралией и Нидерландами по всему комплексу вопросов, связанных с обстоятельствами крушения рейса MH17, то исходили из того, что такие консультации будут способствовать установлению с опорой на факты истинных причин авиакатастрофы», — добавили в МИД.

Там отметили, что Гаага, не дожидаясь промежуточных итогов консультаций, «выбрала другой путь», подав жалобу в ЕСПЧ.

«Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трёхсторонних консультаций и наше участие в них. Ответственность за срыв трёхсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге», — подчеркнули дипломаты.

При этом отмечается, что Россия намерена продолжить взаимодействие с компетентными органами Нидерландов, но будет делать это «уже в других форматах».

В июле ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу MH17.

Минюст России заявлял, что Москва отвергает обвинения в причастности к крушению MH17.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.