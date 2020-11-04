Защита по делу MH17 просит допросить главу МВД Украины Авакова

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Защита обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 Олега Пулатова просит допросить главу МВД Украины Арсена Авакова. Об этом сообщил адвокат Баудевейн ван Эйк.
Защита по делу MH17 просит допросить главу МВД Украины Авакова
  • РИА Новости

«Аваков опубликовал YouTube-ссылку с видео после катастрофы. Он заявлял, что, по всей видимости, секретные подразделения МВД 18 июля наблюдали перемещение ракетного комплекса в сторону границы с Россией», — цитирует защитника РИА Новости.

По его словам, это видео, в том числе его подлинность, вызывает много вопросов и защита хочет узнать, как и почему данный ролик привлёк внимание министра.

В мае 2018 года следственная группа заявила, что MH17 был сбит ракетой серии 9М38 зенитно-ракетного комплекса «Бук», который якобы был доставлен в Донбасс с территории России. 

Минобороны России продемонстрировало признаки фальсификации видеороликов, использовавшихся ССГ для подтверждения этой теории. Смонтированное видео якобы подтверждало присутствие ЗРК на территориях, находившихся под контролем самопровозглашённых ДНР и ЛНР. 

В российском МИД отмечали, что расследование ССГ с самого начала ставило целью представить виновной исключительно Россию, несмотря на то, что Москва с первого дня трагедии взаимодействовала с Амстердамом, нидерландским Советом по вопросам безопасности и Совместной следственной группой. 

Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Судебный процесс стартовал в Нидерландах 9 марта 2020 года.

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