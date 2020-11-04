Защита по делу MH17 просит допросить главу МВД Украины Авакова

Защита обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 Олега Пулатова просит допросить главу МВД Украины Арсена Авакова. Об этом сообщил адвокат Баудевейн ван Эйк.

«Аваков опубликовал YouTube-ссылку с видео после катастрофы. Он заявлял, что, по всей видимости, секретные подразделения МВД 18 июля наблюдали перемещение ракетного комплекса в сторону границы с Россией», — цитирует защитника РИА Новости.

По его словам, это видео, в том числе его подлинность, вызывает много вопросов и защита хочет узнать, как и почему данный ролик привлёк внимание министра.

В мае 2018 года следственная группа заявила, что MH17 был сбит ракетой серии 9М38 зенитно-ракетного комплекса «Бук», который якобы был доставлен в Донбасс с территории России.

Минобороны России продемонстрировало признаки фальсификации видеороликов, использовавшихся ССГ для подтверждения этой теории. Смонтированное видео якобы подтверждало присутствие ЗРК на территориях, находившихся под контролем самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

В российском МИД отмечали, что расследование ССГ с самого начала ставило целью представить виновной исключительно Россию, несмотря на то, что Москва с первого дня трагедии взаимодействовала с Амстердамом, нидерландским Советом по вопросам безопасности и Совместной следственной группой.

Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Судебный процесс стартовал в Нидерландах 9 марта 2020 года.