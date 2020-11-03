Фигурант дела MH17 заявил, что не служил в российской армии в 2014 году

Обвиняемый по делу о крушении рейса МН17 в небе над Украиной в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил, что не состоял на службе в российской армии в июле 2014 года и не имел никаких контактов с должностными лицами России.

Такие заявления содержатся в его показаниях, видеозапись которых показали на заседаниях суда в Нидерландах во вторник, 3 ноября, передаёт РИА Новости.

«Нет, из Вооружённых сил Российской Федерации я был уволен 30 июля 2008 года. То есть прошло уже шесть лет (к 2014 году. — RT)», — сказал он.

Кроме того, он отрицательно ответила на вопрос, входил ли он или его подразделение в состав Вооружённых сил России.

«Нет, это были подразделения ДНР, и они комплектовались добровольцами как из числа местных жителей, это ополченцы, так и добровольцами из других стран», — добавил он.

Судебный процесс стартовал в Нидерландах 9 марта.

Как отмечали в постпредстве России при ОБСЕ, российская сторона считает этот процесс политизированным «судилищем».

В феврале стало известно о предъявлении обвинений прокуратурой Нидерландов четырём фигурантам дела MH17.

В МИД России назвали обвинения ССГ в «причастности» россиян к крушению голословными.

Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа.