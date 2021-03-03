«Детский и наивный подход»: почему Зеленский попросил у главы Евросовета сильнее давить на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Евросоюз усилит давление на Россию из-за ситуации в Донбассе. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем, который прибыл на Украину с рабочим визитом. В свою очередь, Мишель обвинил РФ в том, что она якобы является частью конфликта на востоке Украины и не выполняет Минские соглашения. Эксперты отмечают, что Зеленский хочет добиться поддержки от ЕС, не делая никаких шагов по урегулирования конфликта в Донбассе, в то время как в Европе предпочитают перекладывать ответственность за ситуацию с Киева на Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет благодарен президенту Евросовета Шарлю Мишелю за дальнейшую мобилизацию давления Евросоюза на Россию.

«Буду благодарен за дальнейшую мобилизацию давления ЕС на Россию. Украина желает мира и пытается его достигнуть политико-дипломатическим путём. И мы сможем это сделать только вместе, ощущая поддержку международную поддержку и вашу поддержку, как председателя Европейского совета, ради стабильности и безопасности на европейском континенте», — приводит слова Зеленского Интерфакс-Украина.

Зеленский поблагодарил Мишеля за то, что тот начал свою поездку на Украину с Донбасса, назвав это «сильным сигналом». Также президент Украины выразил Мишелю и Евросоюзу благодарность за дипломатическое и санкционное давление на Россию из-за якобы невыполнения Минских соглашений и «оккупацию» территорий.

«Уверен, что Европейский совет под председательством Шарля Мишеля в конце этого месяца будет иметь жёсткую позицию касательно российской агрессии против Украины», — добавил Зеленский.

Нелогичные требования

В свою очередь, президент Евросовета (высшего политического органа ЕС, состоящего из глав государств и правительств стран Союза) Шарль Мишель заявил, что Россия должна обеспечить полный доступ миссии ОБСЕ ко всем территориям Украины, которые не контролируются киевскими властями, а также вернуться в Совместный центр контроля и координации (СЦКК).

«Мы ожидаем, что Россия обеспечит полный доступ СММ ОБСЕ ко всем территориям Украины, которые не контролируются правительством. Пандемия COVID-19 не должна использоваться как предлог для дальнейшего отделения этих регионов от Украины. Мы также призываем Россию вернуться в Совместный центр контроля и координации», — заявил Мишель на совместной пресс-конференции с Зеленским.

Владимир Зеленский и украинские военнослужащие в Донбассе

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service

Напомним, что Россия вышла из СЦКК в декабре 2017 года из-за давления на её представителей и провокаций в их адрес со стороны Украины.

Президент Европейского совета также заявил, что Украина предприняла важные шаги по выполнению Минских соглашений, и обвинил Россию в том, что она якобы является частью конфликта на Востоке Украины.

«К сожалению, Россия не ответила взаимностью на позитивные шаги Украины для воплощения Минских соглашений, и именно потому наши экономические санкции против России останутся в силе. Россия является частью этого конфликта, а не посредником», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Мишель также заявил, что ЕС предоставляет «сильную поддержку всеми возможными способами усилиям в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе, чтобы принести мир людям Донбасса».

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Напомним, что Россия на протяжении нескольких лет неоднократно указывала на то, что не является стороной конфликта на Востоке Украины. Российские официальные лица обращали внимание на то, что ЕС пытается переложить на Москву ответственность за происходящее, игнорируя природу кризиса в Донбассе.

В то же время украинская сторона фактически заморозила выполнение Минских соглашений. Несмотря на проведение в 2019 году встречи глав государств «нормандской четвёрки», администрация Владимира Зеленского не предприняла каких-либо шагов по их выполнению.

Сам Зеленский при этом публично выражал своё недовольство соглашениями и необходимостью следования их положениям.

Так, в декабре 2020 года Зеленский заявил, что хотел бы выйти из Минских соглашений, однако не может этого сделать, так как это может привести к снятию санкций с Москвы.

«Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из минских договорённостей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей. — RT). Но лично я бы вышел», — сказал Зеленский.

Схожую позицию в феврале этого года озвучил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который назвал Минские соглашения невыполнимыми.

«Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно, но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает всё для того, чтобы принципы, заложенные в минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны», — сказал Ермак.

Владимир Зеленский своими заявлениями демонстрирует позицию Киева, которая заключается в попытках подогреть международный интерес к проблеме Донбасса, но при этом не допустить, чтобы ситуация хоть как-то сдвинулась с мёртвой точки, рассказал в беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

«В силу того, что ни возвращать Донбасс, ни отпускать его Киев не собирается, украинская политика вокруг темы Донбасса стала сводиться к пустословию, словам и выступлениям, за которыми нет никакой реальности. Однако Киеву необходимо создавать вид, что какой-то процесс вокруг темы урегулирования конфликта происходит, что намечается какой-то прогресс, а также то, что украинское руководство имеет международную поддержку», — пояснил эксперт.

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При этом, несмотря на заявления главы Евросовета, поддержка Украины со стороны ЕС существует только на словах, отметил Олег Неменский. Политолог добавил, что Россия многократно объясняла свою позицию, но проблемы, на которые она указывала, ни в коей мере не решены.

«Сам Шарль Мишель прекрасно понимает, что от его заявления ни позиция России, ни ситуация на территории Донбасса не изменится. Всё сводится лишь к церемониальным заявлениям, в которые не верят сами же заявители», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с RT отметил, что в понимании Зеленского давление на Россию заключается в организации солидарной пропагандисткой атаки и введению новых санкций.

«Украина рассчитывает, что ЕС и США испугают Россию, после чего она капитулирует. Можно считать, что Украина пытается таким образом свой страх перед ЕС и США укоренить и в российском истеблишменте», — отметил политолог.

Владимир Зеленский и Шарль Мишель в Донбассе

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service

Однако Киев не учитывает, что в подходах и менталитете российской и украинской элит есть большая разница, подчеркнул Суздальцев.

«Если украинские политики испытывают страх перед ЕС и США, то российские дипломаты не ощущают того же самого чувства перед Западом. Это детский и наивный подход, который не имеет никакого отношения к реальной политике, поэтому Зеленский таким образом ничего не сможет добиться», — рассказал политолог.

Андрей Суздальцев добавил, что Россия не может по требованию Мишеля предоставить доступ в какие-либо зоны конфликта, так как не является его стороной, а является гарантом выполнения Минских соглашений.

«Кроме того, власти ДНР, ЛНР предоставляют ОБСЕ абсолютный доступ ко всем районам. Другое дело, что представители данной организации зачастую этого не видят, закрывают глаза на атаки ВСУ на территории Донбасса и ведут себя недобросовестно», — заключил эксперт.