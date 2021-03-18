«Воспримут как попытку шантажа»: что стоит за словами посла Украины о «моральном долге» ФРГ по возвращению Крыма

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Александр Карпов, Алёна Медведева
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что посол Украины в Германии, сообщивший о моральной ответственности ФРГ по возвращению Крыма, не до конца развил свою мысль. Она напомнила, что «нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву». Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в статье для издания Berliner Zeitung написал, что Германия должна помочь Украине вернуть Крым, так как у неё есть «моральный долг» перед Киевом из-за нацистской оккупации полуострова в период Второй мировой войны. Эксперты отмечают, что подобные заявления от страны, где героизируют пособников нацистов, «безумны», а в ФРГ их расценят как попытку шантажа.
«Воспримут как попытку шантажа»: что стоит за словами посла Украины о «моральном долге» ФРГ по возвращению Крыма
  • Вид на Севастополь
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол Украины в Германии, заявивший о моральной ответственности ФРГ по возвращению Крыма, не до конца развил свою мысль.

«Раз посол Украины воззвал к «моральной ответственности» Берлина, то не должен был оставлять свою мысль, как всегда, недоразвитой. Ему следовало бы напомнить немецким друзьям, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву», — написала она в Facebook.

По её словам, если говорить о современной моральной ответственности Берлина перед Киевом, то «лучше было бы отнести её к поддержке антиконституционного переворота на Украине, невыполнению украинским руководством своих обязательств по минским договорённостям, нарушению свободы слова и ущемлению прав коренных народов».

Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник написал статью для газеты Berliner Zeitung, в которой заявил, что у Германии есть «моральный долг» перед Украиной из-за событий Второй мировой войны и нацистской оккупации, поэтому Берлин должен активнее участвовать в решении вопроса принадлежности Крыма.

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«Моральный долг Германии положить конец незаконной оккупации Крыма проистекает также главным образом из того, что она несёт перед Украиной бессрочную историческую ответственность за нацистскую тиранию, из-за которой жертвами войны стали свыше восьми миллионов украинцев. В этих событиях колониализма, несущих большую историческую нагрузку, Крым сыграл особо трагическую роль. Однако общественность в Германии едва ли об этом знает», — написал Мельник.

Он также заявил, что Крым дважды за последнее столетие подвергся немецкой оккупации. Первый раз это произошло в ходе операции «Фаустшлаг», когда немецкие и австро-венгерские армии заняли западные территории Российской империи, в том числе Крым и территорию провозглашённой Украинской народной республики.

Во второй раз немцы оккупировали Крым в годы Второй мировой войны, напомнил Мельник.

«Немецкие оккупанты проводили безжалостную кампанию по уничтожению местного населения, в ходе которой были убиты сотни тысяч гражданских лиц, включая 38 тысяч крымских евреев. Хотя в современной Германии давно уже не помнят о плане Гота, нацистская тирания в Крыму оставила крайне кровавый след. Эти забытые зверства до сих пор в полной мере не рассмотрены», — заявил украинский дипломат.

Именно поэтому Германия и её союзники должны использовать политические и экономические инструменты, чтобы заставить Россию отказаться от Крыма, подчёркивает Мельник.

«Крым — это проверка, которая покажет, действительно ли немцы готовы взять на себя на мировой арене больше ответственности в борьбе за международное право», — заявил украинский посол.

«Крымская платформа»

Администрация Владимира Зеленского в последнее время активизировала попытки подключить разные страны к процессу пересмотра принадлежности Крыма.

Так, в сентябре 2020 года Зеленский заявил о том, что намерен обсудить создание переговорной площадки по вопросу Крыма на саммите Украина — ЕС, который прошёл в октябре 2020-го в Брюсселе. Об этом он сообщил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, который тогда находился с визитом на Украине.

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«Для нас ключевой вопрос — чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинцев на территории временно оккупированного Крыма, в общем, вопрос возвращения нашей оккупированной территории», — приводятся слова Зеленского.

Каких-либо официальных заявлений от руководства ЕС по этому вопросу после саммита не последовало, однако вскоре официальные лица в президентской администрации и сам Зеленский начали обсуждать создание некой «Крымской платформы». Подобную идею Киев уже выдвигал до этого летом 2019 года.

В октябре 2020 года в ежегодном послании к Верховной раде президент Украины заявил, что ряд стран готовы присоединиться к платформе.

«Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими партнёрами. Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие», — заявил тогда Зеленский.

В декабре президент Украины призвал представителей дипломатического корпуса страны активнее работать над привлечением иностранных государств к участию в «Крымской платформе», напомнив, что «эту инициативу уже поддержали наши партнёры в Европе и Северной Америке».

  • Владимир Зеленский
  • Reuters
  • © Sergey Dolzhenko

Несмотря на то что создание «Крымской платформы» поддержали госсекретарь США Энтони Блинкен и ряд депутатов Европарламента, на текущий момент ни Госдеп, ни законодательный орган ЕС не объявляли о готовности принять непосредственное участие в её работе. Не делали подобных заявлений и официальные лица Германии.

Абсурдная логика

Напомним, что полуостров Крым был передан Украине в 1954 году, а после развала СССР остался в её составе. На фоне событий 2014 года на Украине, когда в результате государственного переворота произошла смена власти, жители Крыма выразили желание воссоединиться с Российской Федерацией. В марте 2014 года на полуострове прошёл референдум, в ходе которого более 90% жителей проголосовали за вхождение в состав России.

США и страны Западной Европы называют произошедшее аннексией, после референдума они ввели санкции в отношении сотен компаний и политиков из России.

В Киеве полуостров именуют «временно оккупированной украинской территорией». Москва неоднократно указывала, что переход Крыма в состав РФ был выполнен в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, а высшие должностные лица России, включая президента Владимира Путина, заявляли, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

  • Набережная Ялты
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

В марте этого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев работает над «возращением» Крыма по трём направлениям, одним из которых является «консолидация» — «объединение усилий всех партнёров на «Крымской платформе».

Комментируя это заявление, официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что усилия Киева по возвращению Крыма нелегитимны и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против субъектов Российской Федерации.

«Никакие «стратегии» по работе исподтишка против крымских жителей, включая санкции и водную блокаду, не способны вернуть их доверие», — подчеркнула Захарова.

Российский дипломат добавила, что никакие разговоры о якобы нарушении международных норм не отменят законного права крымчан на самоопределение.

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«Ещё раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу «Крымская платформа», как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на её территориальную целостность», — говорится в заявлении МИД.

В комментарии RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что если следовать логике посла Украины в ФРГ, то у Германии перед Россией «моральный долг» из-за событий Второй мировой войны значительно больше, чем перед Украиной. По его словам, делая такие заявления, украинский посол пытается вынудить Берлин присоединиться к давлению на Россию по вопросу принадлежности Крыма.

«Это нелогичное заявление сделано не случайно, а в рамках кампании вокруг Крыма. Сейчас Украина собирается сосредоточиться на антироссийском направлении именно на ситуации с Крымом, для чего затевается конференция «Крымской платформы» в августе и посол Украины напоминает Германии о каких-то «долгах», — отметил эксперт.

Владимир Жарихин отметил, что украинские политики, делая подобные заявления, плодят противоречия в вопросе о том, какую роль Украина играла в войне.

«Чтобы избавиться от этих противоречий, Украине необходимо решить, наследницей кого она является — если Шухевича и Бандеры, то она вела Вторую мировую войну на стороне Германии, поэтому никаких долгов перед украинцами у Берлина нет. Но если воевала против Германии, тогда Шухевич и Бандера — государственные преступники, которых она должна представить в таком свете», — подчеркнул политолог.

Схожего мнения придерживается и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Это абсурдное заявление для страны, которая называет стадионы именем нацистского преступника — Шухевича и совершает репрессии в отношении людей, носящих георгиевские ленты, а также разрушает памятники советским воинам-освободителям, убирает советскую топонимику и заменяет её именами коллаборационистов», — отметил эксперт.

Владимир Шаповалов также отметил, что Украине необходимо определиться со своими трактовками Великой Отечественной войны и интерпретацией общего с Россией исторического прошлого.

«Либо она идентифицирует себя со странами антигитлеровской коалиции, либо с нацистскими преступниками. В настоящий момент есть ощущение, что нынешняя украинская политическая элита в большей степени ассоциирует себя с коллаборационистами. Если это так, то ни о какой оккупации речи быть не может, поскольку Шухевич и Бандера вместе с нацистами вошли на советскую украинскую территорию, осуществляли карательные действия против украинцев, русских, евреев», — напомнил политолог.

Украине не удастся подобными заявлениями заставить Германию подключиться к работе «Крымской платформы» или другой инициативы Киева по пересмотру принадлежности Крыма, считает Владимир Шаповалов.

«В Берлине это безумное заявление воспримут негативно, потому что это не что иное, как попытка шантажа. К тому же нынешняя Германия болезненно воспринимает подобного рода требования. Сейчас Украина идёт по стопам Польши, которая требовала от Берлина новых репараций, и результат может быть такой же — отношения могут быть испорчены», — заключил эксперт.

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