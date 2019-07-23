«Транспортная артерия полуострова»: более миллиона машин проехали по Крымскому мосту с начала лета

За 14 месяцев работы Крымского моста по нему проехало около 6 млн автомобилей, причём только с начала лета 2019-го Керченский пролив пересекли более миллиона машин. Всего с начала года в Крыму отдохнули порядка 2,7 млн туристов. На этом фоне власти республики концентрируют своё внимание на борьбе с нелегальными перевозчиками, призывая их узаконить свою деятельность. Эксперты отмечают, что развитие транспортной инфраструктуры полуострова и логистики позитивно сказалось на жизни Крыма и турпотоке. А открытие в конце года железнодорожной части моста фактически завершит интеграцию региона в состав России.

С начала лета 2019 года по автодорожному мосту через Керченский пролив проехало 1,057 млн машин, включая 115 тыс. грузовиков и 14 тыс. автобусов. Причём в летние месяцы среднесуточная интенсивность движения выросла в два раза по сравнению с весенним трафиком (почти до 21 тыс. автомобилей), сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

В июне Керченский пролив в обе стороны пересекли свыше 518 тыс. транспортных средств, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Причём трафик в сторону Крыма превысил поток в обратном направлении почти на 9%.

С начала июля на полуостров по мосту проехало более 292 тыс. машин, а в сторону материковой части России — свыше 245 тыс. Максимальный суточный трафик был зафиксирован неделю назад, в понедельник, 15 июля, когда Крымский мост за 24 часа пересёк 31 331 автомобиль.

«В целом с начала работы моста (с 16 мая 2018 года) по нему проехало около 6 млн машин», — сообщили в инфоцентре.

Отмечается, что эксплуатация автодорожной части моста идёт в штатном режиме, а за бесперебойное функционирование трассы отвечают более ста сотрудников и 35 единиц дорожной техники. Кроме того, автоматические комплексы информируют водителей о порядке действий — в зависимости от погодных условий.

В инфоцентре напомнили, что транспортный переход через Керченский пролив является частью трассы федерального значения А-290 «Новороссийск — Керчь». Четырёхполосная дорога обладает пропускной способностью 40 тыс. машин в сутки. Максимальная разрешённая скорость на мосту — 90 км/ч, останавливаться на нём запрещено.

«Входите в рамки законодательного поля»

Накануне в Крыму прошла рабочая встреча, посвящённая борьбе с нелегальными перевозчиками на территории полуострова и узакониванию транспортной деятельности. По словам главы республики Сергея Аксёнова, этот вопрос должен стать приоритетным для регионального Минтранса. К работе по этому направлению подключены и силовые ведомства.

«Обращаюсь к перевозчикам. Если вы хотите работать, показывайте, на каких маршрутах ведёте деятельность, и входите в рамки законодательного поля. Уже с четверга (25 июля. — RT) начнутся рейды с участием сотрудников ГИБДД и Ространснадзора, которые будут проверять транспортные средства», — заявил Аксёнов.

Глава республики подчеркнул, что оргвыводы будут сделаны в отношении всех должностных лиц, которые «закрывают глаза» на работу нелегальных перевозчиков.

«Бездействие будет наказываться так же, как криминальное действие. Если некоторые должностные лица игнорируют стоящий через дорогу транспорт, осуществляющий нелегальные пассажирские перевозки, проводим служебное расследование», — отметил Аксёнов.

В свою очередь, министр транспорта Крыма Сергей Карпов сообщил, что мероприятия, связанные с усилением контроля в сфере пассажирских перевозок, проводятся с 1 июня. Всего с начала года в республике составлено 1300 протоколов о правонарушениях в сфере автоперевозок, выставлено штрафов на сумму 11,375 млн рублей.

В число основных правонарушений попали работа без лицензии, нарушение маршрутных карт, подсадка и незаконная перевозка пассажиров и нарушение режима охраны труда. Кроме того, было выявлено 27 нарушений по перевозке детей, большая часть которых была связана со страхованием пассажиров.

Так, в начале июля по результатам проверки деятельности ГУП «Крымавтотранс» директор этого предприятия Игорь Коробчук ушёл в отставку. Среди задач, поставленных перед новым главой компании и Минтрансом: проведение инвентаризации имущества и постановка его на учёт, а также установка камер видеонаблюдения на въездах и подъездах к станциям. Камеры также должны охватывать площадки, на которых производится посадка безбилетников.

Добавим, что с начала 2019 года в Крыму отдохнули около 2,7 млн туристов, 200 тыс. из которых приехали с Украины. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.

«Прибрежная полоса Крыма заселена отдыхающими»

По словам депутата Госдумы от Республики Крым Руслана Бальбека, туристический сезон комфортно проходит для отдыхающих, чему способствует как более развитая (по сравнению с предыдущими годами) система логистики, так и улучшение инфраструктуры полуострова в целом.

«И конечно же, Крымский мост, который можно назвать главной транспортной артерией полуострова. Я бы сказал, с его открытием полуостров вдохнул полной грудью. Это оценили и автомобилисты, и перевозчики, ну и сегодня — это один из туристических объектов Крыма», — отметил парламентарий в разговоре с RT.

«Сейчас прибрежная полоса Крыма заселена отдыхающими, что называется, как в московском метрополитене в час-пик. И это лучший показатель туристической привлекательности», — добавил Бальбек.

Собеседник RT констатировал, что впереди ещё предстоит большая работа по благоустройству полуострова, но Крым уже находится «в топе у россиян по привлекательности». Депутат также привёл некоторые сравнительные показатели по турпотоку во время работы Керченской паромной переправы и после открытия Крымского моста.

Так, в среднем по паромной переправе в Крым приезжало 2,8 млн пассажиров, из которых 1,5 млн туристы (за весь 2017 год на паромах было перевезено около 1,32 млн легковых автомобилей и автобусов). При этом за год после открытия автомобильного сообщения через Крымский мост на полуостров приехало 6,5 млн пассажиров из которых 3,7 млн туристы, рассказал Бальбек.

В свою очередь, депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара рассказал RT, что мост через Керченский пролив полностью изменил логистическую действительность республики. Ведь до открытия автомобильного моста Крым после воссоединения с Россией фактически был островом, в логистическом смысле оторванным от материковой части страны, отметил парламентарий.

«Окончательный этап строительства Крымского моста завершится в этом году с открытием железнодорожной части. Прокладка рельсов завершена. Сейчас будут вестись строительные работы по подходным путям, уже буквально через несколько месяцев в Крым пойдут первые поезда. Это ознаменует собой завершение строительства грандиозного сооружения, благодаря которому Крым стал неотъемлемой частью России», — подчеркнул Ганжара.

Он добавил, что запуск железнодорожного сообщения однозначно повлияет на туристическую отрасль, поскольку из-за ряда причин не все желающие могли посетить полуостров авиационным или автомобильным транспортом. А открытие ж/д движения откроет Крым для ещё большего числа россиян и туристов из других стран.

«Мы понимаем, что этот вид транспорта наиболее распространён. Поэтому, я уверен, что те рекорды, которые были в Крыму в 2018 году, будут и в 2019, и в 2020 годах. Когда логистика, позволяющая гостям полуострова выбирать любой более удобный для них вид транспорта, Крым поставит новые рекорды по количеству посетивших его туристов не только в летний период, но и в круглогодичном режиме», — подытожил Ганжара.