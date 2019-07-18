«Ход движения поездов будет плавным и почти бесшумным»: строители завершили укладку рельсов на Крымском мосту
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Строители моста через Керченский пролив завершили укладку рельсов на обоих путях железнодорожного перехода. Об этом в четверг, 18 июля, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
«Две бригады — со стороны Керчи и Тамани — встретились и сомкнули рельсы под сводом арки. Финальные звенья были торжественно уложены на втором пути (крымское направление)», — говорится в сообщении.
Стыковку на первом направлении, ведущем от полуострова к материку, специалисты произвели месяц назад. В общей сложности на двухпутной дороге строители уложили почти 5 тыс. тонн рельсов и более 76 тыс. шпал. Размещённые на мосту 25-метровые звенья теперь при помощи электроконтактной сварки соединяют в так называемые плети.
«Работают путевые рельсосварочные машины. Сварные швы — их будет более 3 тыс. — шлифуются. Ход движения поездов по таким путям будет плавным и почти бесшумным», — рассказал руководитель подрядной организации Евгений Чибышев.
Отмечается, что плети представляют собой 440-метровые участки, между которыми ставят уравнительные приборы. Эти приспособления компенсируют температурные расширения металла, что позволит стальным термоупрочнённым рельсам «дышать» в случае повышения или понижения температуры воздуха.
Далее строителям предстоит выполнить значительный объём работ, включая балластировку щебнем и выправку каждого пути. После этого начнётся установка железнодорожной автоматики, в частности, устройств сигнализации, централизации и блокировки. Уже непосредственно перед началом эксплуатации железнодорожного моста будет проведена механическая очистка и шлифовка рельсов.
Также продолжается установка шумозащитных экранов на прилегающих к берегам участках моста. Со стороны Керчи их протяжённость составит 1,3 км, а со стороны Тамани — 700 метров.
Подсветка в цветах российского триколора
По всей протяжённости моста строители ведут установку стоек освещения со светодиодными светильниками. А на главном фарватерном участке сооружения появится архитектурная подсветка в цветах российского триколора, которую включат после запуска движения поездов.
«Это монохромная статичная подсветка. Красные и синие диоды уже установлены на железнодорожной и автодорожной арках соответственно. Белые сейчас закрепляем на опорах, которые держат судоходные пролёты. Идёт монтаж и настройка магистральных щитов. Подсветка охватит и пролёты, примыкающие к аркам. В целом длина участка, который будет подсвечен, — более километра», — рассказал ведущий инженер производственно-технического отдела подрядной организации Дмитрий Иванов.
Параллельно с этими работами идёт строительство зданий для эксплуатации железнодорожной части моста. Суммарно на объекте в две смены трудятся почти 5 тыс. инженеров и рабочих.
В пресс-центре сообщили, что автомобильная часть моста продолжает работать в штатном режиме. С 16 мая 2018 года по ней проехали более 5 млн машин. Только за июнь и почти три недели июля 2019-го суммарный трафик в обе стороны составил почти 950 тыс. транспортных средств.
Комментируя ход строительства, депутат республиканского Госсовета Владислав Ганжара в беседе с RT заявил, что Крым ждёт запуска железнодорожной части моста не меньше, чем это было с автомобильным транспортным переходом. По словам парламентария, Крымский мост полностью изменил жизнь и логистику на полуострове. Он добавил, что окончания строительства железнодорожной части в Крыму ждут раньше заявленного срока.
«Это в полной мере завершит логистический процесс интеграции полуострова в состав Российской Федерации, ведь с точки зрения крымской экономики, грузоперевозок железнодорожные перевозки необходимы для нашего полуострова», — отметил Ганжара.
Парламентарий упомянул, что железнодорожные перевозки серьёзно повлияют на доступность Республики Крым как для местных жителей, так и для гостей полуострова. Депутат также обратил внимание на политическую важность сооружения.
«Мы помним, сколько скепсиса было во всём мире и в соседнем государстве в первую очередь относительно Крымского моста. Когда наш Крымский мост будет окончательно достроен, это будет ответ всему миру относительно возможностей нашей страны, относительно того, что Крым в прямом смысле стал неотъемлемой частью Российской Федерации», — подытожил Ганжара.
Запуск движения поездов в декабре
Установка всех пролётов железнодорожной части моста была завершена в конце марта 2019 года. Речь идёт о 160 тыс. металлоконструкций на 307 опорах. Более 6 км пролётов расположено над акваторией, остальные проходят над сухопутными участками.
Железнодорожная часть Крымского моста состоит из 306 пролётных строений по два блока в каждом. Из них формируют ветки для параллельного движения поездов в Крым и обратно.
Железная дорога на Крымском мосту рассчитана на движение составов массой до 7100 тонн в диапазоне температур от -27 °C до +57 °C. Пропускная способность переправы оценивается в 47 пар поездов в сутки.
В начале июня сообщалось, что движение поездов по железнодорожной части моста через Керченский пролив должно начаться 9—10 декабря 2019 года. Продажа билетов стартует в октябре, за 45 суток до запуска самих поездов.
Приобрести билет на поезд в Крым можно будет в железнодорожных кассах, а также в интернете. По предварительной информации, первые два поезда отправят по направлению Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Перед началом курортного сезона в апреле — мае 2020 года планируется запуск 11 направлений. Линии свяжут Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию с Краснодаром, Мурманском, Екатеринбургом и рядом других городов России.
Среднее время нахождения в пути поезда Москва — Симферополь составит 35 часов. Запуск скоростных поездов с материковой части России в Крым пока не планируется.
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