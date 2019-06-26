В ГИБДД заявили о рекордном превышении скорости на Крымском мосту
- РИА Новости
«Человек очень сильно спешил, хотел в Крым попасть. Это очень большая скорость, надо самоубийцей быть, чтобы ездить с такой скоростью», — цитирует РИА Новости Крым Леонтьева.
По его словам, на мосту в Крым размещены десять камер, которые осуществляют фиксацию движения машин.
«Естественно, мы фиксацию ведём. Там скорость движения определена достаточно приемлемая, чтобы проехать нормально мост, не разгоняться», — добавил он.
Ранее проведённый опрос показал, что чаще всего россиян штрафуют за нарушение скоростного режима (80%).
На втором и третьем местах оказались взыскания за непристёгнутый ремень безопасности и разговор по мобильному телефону.
Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН отметил важность железнодорожной части Крымского моста.