В ГИБДД заявили о рекордном превышении скорости на Крымском мосту

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Сотрудники ГИБДД зафиксировали максимальное превышение скорости движения по Крымскому мосту в 243 км/ч. Об этом заявил начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев.
В ГИБДД заявили о рекордном превышении скорости на Крымском мосту
  • РИА Новости

«Человек очень сильно спешил, хотел в Крым попасть. Это очень большая скорость, надо самоубийцей быть, чтобы ездить с такой скоростью», — цитирует РИА Новости Крым Леонтьева.

По его словам, на мосту в Крым размещены десять камер, которые осуществляют фиксацию движения машин.

«Естественно, мы фиксацию ведём. Там скорость движения определена достаточно приемлемая, чтобы проехать нормально мост, не разгоняться», — добавил он.

Ранее проведённый опрос показал, что чаще всего россиян штрафуют за нарушение скоростного режима (80%).

На втором и третьем местах оказались взыскания за непристёгнутый ремень безопасности и разговор по мобильному телефону.

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН отметил важность железнодорожной части Крымского моста. 

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