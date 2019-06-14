«Идём с небольшим заделом»: строители соединили рельсы на первом железнодорожном пути Крымского моста

Специалисты завершили монтаж первого пути на железнодорожной части Крымского моста, соединив последние секции под сводом арки. Строительство велось одновременно с двух берегов Керченского пролива, а на создание 19-километровой колеи ушло 2,5 тыс. тонн рельсов и 38 тыс. железобетонных шпал. Теперь уложенный путь будет использоваться для перевозки грузов на те участки, где продолжается строительство железной дороги. На втором пути, по которому составы будут курсировать с материка на полуостров, осталось уложить 7 км колеи. По словам строителей, работы ведутся с небольшим опережением графика, несмотря на бушевавшие зимой штормы.

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на одном из двух путей транспортного перехода, по которому железнодорожные составы будут курсировать с полуострова на материк. Для ускорения процесса пути укладывались одновременно с двух берегов Керченского пролива, и под сводом арки моста две бригады встретились, состыковав именные звенья — «Тамань» и «Керчь».

Для создания 19-километровой колеи строители уложили 38 тыс. железобетонных шпал и 2,5 тыс. тонн рельсов. Теперь специалистам предстоит завершить сооружение второго пути, а затем создать всю необходимую инфраструктуру.

«Пройден ещё один этап строительства Крымского моста: первый железнодорожный путь соединил берега. В ближайшее время проведём финальную стыковку звеньев второго пути, — рассказал глава компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг. — Далее будет выполнен целый комплекс работ по обустройству этих путей всем необходимым для организации железнодорожного движения».

«Идём с небольшим заделом, несмотря на сложную, насыщенную штормами зиму», — добавил он.

В свою очередь, руководитель подрядной организации Евгений Чибышев отметил, что уложенная колея сейчас будет выполнять роль удобного технологического пути для перевозки грузов на участки, где продолжается строительство железной дороги — как на мосту, так и на подходах к нему со стороны Крыма. Прежде всего речь идёт о рельсах, шпалах и щебне с хранилищ на таманской стороне.

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«Предстоит ещё огромный комплекс работ. Это балластировка, выправка, сварка. Но в то же время мы будем двигаться к тому, чтобы уложить «золотое звено», то есть состыковать второй путь», — добавил Чибышев.

Как сообщили в инфоцентре «Крымский мост», на втором железнодорожном пути ещё предстоит уложить около семи километров рельсошпальной решётки. 25-метровые звенья собираются на берегу и перевозятся на место сборки путеукладочными кранами на специальных платформах. Из этих звеньев формируются более протяжённые участки, между которыми для компенсации температурных напряжений устанавливаются уравнительные приборы.

Параллельно со строительством моста через Керченский пролив продолжаются работы по укладке подходов к нему. Со стороны Крыма это двухпутная дорога длиной 18 км (суммарно 36 км), которая через действующую станцию Багерово свяжет мост с действующей ж/д сетью полуострова.

В настоящий момент готово 16 из 36 км рельсового пути, и на уложенных участках с защитным слоем из дренирующего грунта формируется верхнее строение пути. Вместе с трассой возводится и новая железнодорожная станция — Керчь-Южная. Ведётся сооружение вокзала на 200 человек, а также парка путей для приёма и отправления пассажирских и грузовых поездов, строится пост электрической централизации и блокировки.

На таманском берегу Керченского пролива железнодорожники прокладывают 40-километровый двухпутный участок, верхнее строение которого полностью готово. В частности, собрано и уложено 163 стрелочных перевода, установлено более 2,5 тыс. опор и консолей контактной сети. Степень готовности искусственных сооружений, включая мосты и путепроводы, составляет от 98 до 100%. Также строится станция Тамань-Пассажирская с двумя парками путей и вокзалом на 50 человек.

В инфоцентре напомнили, что железнодорожная часть моста будет открыта до конца 2019 года. При этом автомобильная часть транспортного перехода работает уже 13 месяцев, и за это время по нему проехало более 5 млн машин. Только за две недели июня суммарный трафик в обе стороны превысил 167 тыс. транспортных средств.

Добавим, что с начала года в Крыму уже отдохнули порядка 1,3 млн туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2018-го. По словам главы республиканского Госсовета Владимира Константинова, эти показатели позволяют рассчитывать, что до конца года полуостров примет до 7,5 млн туристов.

По словам члена рабочей группы Совета Федерации по защите госсуверенитета Ольги Ковитиди, мост через Керченский пролив не только является важнейшей коммуникационной составляющей, но и обеспечивает полноценное инфраструктурное соединение республики с материковой частью России

«Крым перестал быть «островом»... Уверена, что это будет способствовать туристическому и курортному сезону, который сегодня в полной мере нашёл развитие в республике. Турпоток в Крым увеличился, когда в действие был введён новый крымский аэропорт. Естественно, железнодорожная составляющая сегодня для нас очень важна. Это скажется не только на увеличении туристического потока, но и на себестоимости товаров», — заявила RT сенатор.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек развил эту мысль, отметив, что запуск железнодорожного движения позволит включить новые мощности крымских санаториев, которые перейдут на полноценную круглогодичную работу.

«Не секрет, что в Крыму хорошо отдыхать не только летом. Надо сказать, не все могут переносить крымскую жару, многие гораздо комфортнее чувствуют себя на полуострове осенью и зимой. А учитывая, что большинство крымских санаториев относятся к разряду «вечнозелёных», да и расположены в условиях мягкого, умеренного, почти субтропического климата, приехать туда отдыхать в любое время года будет, без сомнения, приятно», — отметил парламентарий.