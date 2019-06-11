В Крыму отдохнули почти 1,3 млн туристов с начала года

С начала 2019 года в Крыму отдохнули почти 1,3 млн туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на главу комиссии республиканского Госсовета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка.

«Июнь всегда считается в Крыму разгонным. Это связано с нашей спецификой в стране: сдача экзаменов, ЕГЭ, поступление, переезды и так далее. А уже с 15—17 июня начинается массовый приезд детей на отдых», — сказал он на заседании президиума крымского парламента.

Со своей стороны, глава Госсовета Владимир Константинов предположил, что 11%-ный рост количества отдохнувших позволяет рассчитывать на то, что до конца 2019 года полуостров примет 7,5 млн туристов.

Ранее глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН оценил заявление гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» Василия Назаряна о том, что движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9—10 декабря.