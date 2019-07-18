На Крымском мосту завершена укладка рельсов

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RT
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
На Крымском мосту завершена укладка рельсов
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Как сообщает «Крыминформ», протяжённость железной дороги составляет 19 км. Это два железнодорожных пути встречных направлений.

Торжественная церемония стыковки двух именных звеньев — «Тамань» и «Керчь» — состоялась под арками Крымского моста.

Две бригады встретились и сомкнули рельсы под сводом арки.

Финальные звенья были торжественно уложены на втором пути (крымское направление).

Суммарно на двухпутной железной дороге почти 5 тыс. тонн рельсов и более 76 тыс. штук шпал.

Отмечается, что на мосту ещё предстоит выполнить большой комплекс работ, в том числе балластировку щебнем и выправку каждого пути. Далее начнётся установка железнодорожной автоматики — устройств сигнализации, централизации и блокировки.

И. о. гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9—10 декабря.

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН оценил заявление Назаряна.

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