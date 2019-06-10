Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту

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Движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9—10 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на и. о. гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Василия Назаряна.
Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту
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«Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9—10 декабря 2019 года», — говорится в ответе на запрос агентства.

Как отмечается, продажа билетов стартует за 45 суток до открытия движения.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что темпы работ позволяют рассчитывать, что поезда на полуостров могут начать следовать раньше намеченного срока.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что железнодорожная часть моста будет достроена с опережением графика.

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