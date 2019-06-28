Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
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«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Ранее на Крымском мосту было зафиксировано максимальное превышение скорости движения в 243 км/ч.
В Росгвардии также сообщили, что для охраны Крымского моста сформирована особая бригада, состоящая из специального морского отряда, полка войск национальной гвардии, а также оперативных и специальных подразделений.
Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН отметил важность открытия железнодорожной части Крымского моста для жителей полуострова.