Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

Сотрудники Госавтоинспекции России усилили контроль за соблюдением правил дорожного движения на Крымском мосту в связи с ростом автомобильного трафика, сообщили в ГИБДД.

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.

Ранее на Крымском мосту было зафиксировано максимальное превышение скорости движения в 243 км/ч.

В Росгвардии также сообщили, что для охраны Крымского моста сформирована особая бригада, состоящая из специального морского отряда, полка войск национальной гвардии, а также оперативных и специальных подразделений.

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН отметил важность открытия железнодорожной части Крымского моста для жителей полуострова.