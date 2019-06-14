В Крыму прокомментировали завершение строительства первого железнодорожного пути на Крымском мосту

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Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал завершение строительства первого железнодорожного пути на Крымском мосту.
В Крыму прокомментировали завершение строительства первого железнодорожного пути на Крымском мосту
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«Само появление Крымского моста изменило историю российского Крыма, (разделила. — RT) на до и после», — заявил он.

По его словам, год назад была запущена автомобильная часть, которая в корне поменяла логистические процессы на полуострове, а завершающим этапом транспортной интеграции Крыма в состав России должен стать запуск именно железнодорожной части.

Как отметил Ганжара, железнодорожное сообщение закладывает основы для дальнейшего развития экономики Крыма за счёт грузоперевозок в большом объёме.

Ранее глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН оценил заявление гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» Василия Назаряна о том, что движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9—10 декабря.

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