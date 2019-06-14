Строители соединили рельсы на первом ж/д пути Крымского моста
На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев — «Тамань» и «Керчь», — приводит ТАСС сообщение.
Движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9—10 декабря. Как отмечается, продажа билетов стартует за 45 суток до открытия движения.
В мае президент России Владимир Путин заявил, что железнодорожная часть моста будет достроена с опережением графика.
Железнодорожная часть Крымского моста состоит из 306 пролётных строений по два блока в каждом. Из них формируют ветки для параллельного движения поездов в Крым и обратно.