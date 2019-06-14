Строители соединили рельсы на первом ж/д пути Крымского моста

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Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту. По нему поезда будут ходить с полуострова на материк. Об этом говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев — «Тамань» и «Керчь», — приводит ТАСС сообщение.

Движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9—10 декабря. Как отмечается, продажа билетов стартует за 45 суток до открытия движения.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что железнодорожная часть моста будет достроена с опережением графика.

Железнодорожная часть Крымского моста состоит из 306 пролётных строений по два блока в каждом. Из них формируют ветки для параллельного движения поездов в Крым и обратно.

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