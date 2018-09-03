«Символ величия России»: летний трафик по Крымскому мосту превысил годовые показатели паромной переправы

Количество автомобилистов, проехавших по Крымскому мосту с момента открытия, превысило число водителей, воспользовавшихся паромным сообщением через Керченский пролив в 2017 году. Об этом сообщил Росавтодор. В агентстве подчеркнули, что автодорожной переправой активно пользуются не только приезжие, но и местные жители. В Крыму считают, что высокие показатели связаны с доступностью местных курортов и значимостью самого моста как туристического объекта.

С момента открытия движения Крымским мостом воспользовались почти 2,288 млн автомобилистов. Об этом сообщает Росавтодор.

«Трафик по Крымскому мосту уже значительно превысил показатели Керченской паромной переправы (за весь 2017 год на паромах было перевезено около 1,32 млн легковых автомобилей и автобусов). В то же время фактор сезонности в обоих случаях ярко выражен: транспортный поток существенно возрастает начиная с мая и достигает пиковых значений в августе», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что фактор сезонности меньше влияет на мост, так как им пользуются не только туристы, но и местные жители.

«Новая трасса постепенно включается в жизнедеятельность жителей Краснодарского края и Крыма», — подчеркнули в Росавтодоре.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было открыто 16 мая. Рекорд пропускной способности Керченской паромной переправы был побит уже в течение первых 12 часов: почти 14 тыс. транспортных средств проехали по мосту, тогда как на переправе максимум в 13 тыс. был зафиксирован в 2017 году. Уже к середине июля по мосту проехал первый миллион автомобилей.

Эти рекорды свидетельствуют о значении Крымского моста для региона, считает депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

«Тот факт, что Крымский мост почти ежедневно бьёт рекорды по количеству пассажиров и машин, которые по нему проезжают, — говорит не только о привлекательности нашего региона для туристов, но и о том, что сам мост является одним из символов величия современной России», — сказал он RT.

Ганжара выразил уверенность, что трафик будет расти и дальше. «Сегодня открыта лишь первая часть Крымского моста, движение всё-таки ограничено. Но буквально в следующем году откроется железнодорожная часть, которая имеет не менее серьёзное значение», — отметил депутат.

По словам подрядчика, железнодорожная часть Крымского моста будет сдана в эксплуатацию в соответствии с планом — в 2019 году.

«Мы ждём начала запуска железнодорожного моста, который даст россиянам в полной мере использовать свои возможности для ознакомления с нашими красотами и достопримечательностями», — сказал в разговоре с RT глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов выразил уверенность, что после строительства более удобных подъездов и доработки участков моста туристические потоки «будут увеличиваться с каждым годом».

В частности, к концу 2018 года завершится первый этап строительства федеральной трассы «Таврида»: между переправой и Симферополем появится двухполосная дорога. Четырёхполосная трасса до Севастополя будет полностью готова в 2020 году.

В августе генподрядчик приступил к укладке асфальта на шестом этапе трассы «Таврида» в районе Бахчисарая. Таким образом, работы ведутся на всех семи этапах автодороги.

«Мы приближаемся к рекорду»

Всего с начала года полуостров посетили более 5 млн туристов. Об этом 24 августа сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Также по теме Бурный поток: число отдыхающих в Крыму выросло на 28% по сравнению с прошлым годом С начала года Крым посетили более 4,3 млн туристов из России, с Украины, из ближнего и дальнего зарубежья. Это на 28% больше...

Как ранее отметил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, около 806 тыс. посетивших полуостров — граждане Украины. Он добавил, что этот показатель уже выше, чем за весь прошлый год, в течение которого с Украины приехали порядка 800 тыс. человек.

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента Крыма Алексей Черняк в беседе с RT заметил, что число отдыхающих за период с начала января на 28% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. По его словам, популярность Крыма связана с доступностью курортов.

«Мы приближаемся к рекорду, который держался 25 лет в Украине — 6 млн туристов за год. Крым лидирует в ценовой политике. Здесь можно найти отдых на любой кошелёк, как для богатых, так и для людей среднего достатка», — сказал Черняк.