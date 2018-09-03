В Крыму подвели итоги летнего туристического сезона

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента Крыма Алексей Черняк в беседе с RT рассказал о числе туристов в Крыму за летний сезон 2018 года.
В Крыму подвели итоги летнего туристического сезона
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Однозначно могу сказать, что у нас было свыше 5 млн отдыхающих к концу августа, на 28% больше, чем в прошлом году в этот же период», — сказал он.

Парламентарий также отметил доступность курортов Крыма для туристов, что обусловило популярность направления.

«Благодаря строительству моста мы приближаемся к рекорду, который держался 25 лет на Украине, — 6 млн туристов за год. Крым лидирует в ценовой политике. Здесь можно найти отдых на любой кошелёк, как для богатых, так и для людей среднего достатка», — заявил он.

Ранее на сайте ФКУ «Упрдор «Тамань» Росавтодора появилась информация о том, что трафик по Крымскому мосту превысил показатели Керченской паромной переправы за весь прошлый год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить