В Севастополе заявили о росте турпотока на 19%

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В Севастополе сообщили о росте турпотока на 19% по сравнению с 2017 годом, передаёт kp.ru.
В Севастополе заявили о росте турпотока на 19%
  • РИА Новости

«По состоянию на 1 августа 2018 года Севастополь посетили 284,5 тыс. туристов», — сказал губернатор Дмитрий Овсянников.

Как полагают власти, причина роста турпотока — открытие движения по Крымскому мосту.

По словам Овсянникова, это «историческое, эпохальное событие» и таким же станет ввод в эксплуатацию всех этапов трассы «Таврида», что приведёт к увеличению турпотока через год-два.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Феодосии заявили о росте турпотока после открытия Крымского моста.

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