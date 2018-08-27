В Севастополе заявили о росте турпотока на 19%

В Севастополе сообщили о росте турпотока на 19% по сравнению с 2017 годом, передаёт kp.ru.

«По состоянию на 1 августа 2018 года Севастополь посетили 284,5 тыс. туристов», — сказал губернатор Дмитрий Овсянников.

Как полагают власти, причина роста турпотока — открытие движения по Крымскому мосту.

По словам Овсянникова, это «историческое, эпохальное событие» и таким же станет ввод в эксплуатацию всех этапов трассы «Таврида», что приведёт к увеличению турпотока через год-два.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Феодосии заявили о росте турпотока после открытия Крымского моста.