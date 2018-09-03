Трафик по Крымскому мосту превысил показатели паромной переправы

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Трафик по Крымскому мосту превысил показатели Керченской паромной переправы за весь прошлый год.
Трафик по Крымскому мосту превысил показатели паромной переправы
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ФКУ «Упрдор «Тамань» Росавтодора.

«Трафик по Крымскому мосту уже значительно превысил показатели Керченской паромной переправы (за весь 2017 год на паромах было перевезено около 1,32 млн легковых автомобилей и автобусов)», — говорится в сообщении.

В свою очередь, по мосту с середины мая проехали почти 2,288 млн автомобилистов.

Ранее kp.ru сообщала, что в Севастополе заявили о росте турпотока на 19% по сравнению с 2017 годом.

В августе стало известно, что с момента открытия движения по мосту число проехавших автомобилей превысило два миллиона.

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