Захарова оценила призыв украинского посла к Германии «вернуть» Крым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, который призвал Берлин приложить все усилия для «возвращения» Крыма Украине.

«Раз посол Украины воззвал к «моральной ответственности» Берлина, то не должен был оставлять свою мысль, как всегда, недоразвитой. Ему следовало бы напомнить немецким друзьям, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву», — написала она в Facebook.

По её словам, если говорить о современной моральной ответственности Берлина перед Киевом, то «лучше было бы отнести её к поддержке антиконституционного переворота на Украине, невыполнению украинским руководством своих обязательств по минским договорённостям, нарушению свободы слова и ущемлению прав коренных народов».

Ранее Мельник заявил, что Германия, учитывая её «колониальное прошлое в Крыму» и миллионы украинских жертв фашистского террора, должна использовать все политические и экономические инструменты для «возвращения» полуострова в состав Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.