Украинский посол призвал Германию «вернуть» Крым Украине

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин приложить все усилия для «возвращения» Крыма Украине. Об этом он написал в своей статье для издания Berliner Zeitung.

«Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие», — отмечает Мельник.

По его словам, «полуостров в этой ситуации имел особенно трагичную судьбу, о чём в нынешнем немецком обществе не принято вспоминать».

Как отметил дипломат, Германия, учитывая её «колониальное прошлое в Крыму» и миллионы украинских жертв фашистского террора, должна использовать все политические и экономические инструменты для «возвращения» полуострова в состав Украины.

«Не будет примирения между Киевом и Москвой и не будет мира в Европе, пока не закончится российская оккупация Крыма», — добавил Мельник.

Как ранее заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, Крым навсегда останется с Россией, Западу во главе с США это не изменить.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт. По его словам, референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.