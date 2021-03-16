Лавров: Крым навсегда останется с Россией

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Крым навсегда останется с Россией, Западу во главе с США это не изменить, заявил в эфире телеканала «Крым 24» российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров: Крым навсегда останется с Россией
  • РИА Новости

Во время выступления Лавров назвал воссоединение Крыма с Россией эпохальным событием в новейшей истории страны.

«Семь лет назад — в полном соответствии с международным правом — вы высказались за вхождение полуострова в состав Российской Федерации», — сказал он, обращаясь к гражданам.

Лавров напомнил, что такая форма реализации закреплённого в Уставе ООН права народов на самоопределение стала «единственным способом защиты интересов, достоинства, жизни крымчан» на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, которые пришли к власти в Киеве в результате антиконституционного вооружённого переворота.

«Судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность — ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения», — заявил министр.

Он подчеркнул, что российская дипломатия продолжит вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнёров реалий, «связанных с возвращением полуострова домой».

Глава МИД также отметил, что в мире растёт интерес к развитию связей с Крымом. Например, его посещают представители зарубежных общественно-политических, деловых, научных и парламентских кругов.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт. По его словам, референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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