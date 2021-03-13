Кравчук: Киев ведёт консультации об участии США в переговорах по Донбассу

Украина ведёт консультации о привлечении США к трёхсторонней контактной группе по Донбассу, заявил в эфире телеканала «Украина 24» глава делегации Киева Леонид Кравчук.

«Ведутся соответствующие консультации. Это пока непубличные заявления. Или непубличные обращения. Есть министр иностранных дел, есть посол Украины, то есть в США ведутся консультации», — сказал он, его слова приводит РИА Новости.

Кравчук добавил, что «надо решить на уровне президента Соединённых Штатов Америки, или это будет вице-президент, или госсекретарь, но кто-то официально должен присутствовать».

«Потому что Россия имеет такой характер — она ​​никогда не слушает тех, кого она не боится, будем говорить откровенно», — подчеркнул он.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников выступил за присоединение США и Польши к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе.