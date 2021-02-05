В Киеве выступили за участие Польши и США в переговорах по Донбассу

Короткая ссылка
Вице-премьер Украины Алексей Резников выступил за присоединение США и Польши к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом он заявил в интервью агентству «Укринформ».
В Киеве выступили за участие Польши и США в переговорах по Донбассу
  • globallookpress.com

По его словам, Киев заинтересован в том, чтобы «двигаться в направлении создания дополнительных альянсов».

Резников отметил, что, «несмотря на все попытки помощи» со стороны Франции и Германии в рамках нормандского формата, за шесть лет конфликт так и не закончился и «вопрос модернизации Минских соглашений очевиден».

Он считает нужным подумать, кто ещё мог бы принести пользу переговорам.

«Поэтому участие США при новой президентской администрации, учитывая определённые обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира», — цитирует Резникова РИА Новости.

В конце 2019 года в Госдепартаменте США рассказали об обсуждении возможности расширения нормандского формата. В МИД России негативно оценили эту идею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить