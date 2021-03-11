Фантомный документ: как в Москве отреагировали на заявление Киева о новом плане урегулирования по Донбассу

Российской стороне не был представлен никакой «новый план» Киева по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Франция, Германия и Украина разработали некий план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, на который якобы должна отреагировать Россия. Эксперты считают, что Украина пытается выдать за новый план урегулирования свою трактовку договорённостей на саммите в Париже 2019 года, которыми она хочет заменить Минские соглашения.

Кремль не располагает никакой информацией о существовании плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе, о котором ранее заявлял глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я не имею никакой информации о существовании такого плана», — подчеркнул Песков.

Вечером 9 марта Ермак в рамках онлайн-мероприятия «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год» заявил, что Берлин, Париж и Киев разработали некий план мирного урегулирования конфликта в Донбассе в рамках нормандского формата. Глава администрации Зеленского также сказал, что Москва якобы должна отреагировать на него как участница переговоров.

«Сегодня на столе лежит конкретный план — план мирного урегулирования, который предложен Германией и Францией, доработан Украиной. И мы считаем, что он абсолютно соответствует духу и принципу Минских соглашений, он соответствует нормам международного права. В случае, если Россия сегодня задекларирует свою готовность относительно прекращения войны, реинтеграции оккупированных территорий в Украину, возврата наших граждан, то это будет соответствовать всем критериям... ждём позицию со стороны России», — приводит слова Ермака Интерфакс-Украина.

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Глава офиса президента Украины сообщил, что так называемый мирный план представляет собой некие «кластеры» — логические шаги, соответствующие духу и принципу Минских соглашений, международному праву».

«В рамках нормандского формата был сделан очень мощный шаг, который мы сегодня обсуждаем, и я надеюсь, за неделю-две будет предметом мощного обсуждения во время видеоконференции в нормандском формате — это так называемые «кластеры»..., которые могут стать, в случае их согласования, основой для дорожной карты, которая действительно завершилась бы установлением мира на Донбассе, возвращением и реинтеграцией оккупированных территорий в Украину и проведением местных выборов», — пояснил Ермак.

По его словам, «Россия должна чётко сказать, готова ли она идти по пути установления мира на Донбассе, или она не хочет мира в Украине, тогда всему миру будет это понятно».

При этом какие-либо другие подробности о сути или положениях этого доработанного «плана» глава офиса президента Украины не раскрыл.

Киевский гамбит

Вскоре после заявления Ермака источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил агентству РИА Новости, что Киев не представлял каких-либо новых планов на последнем заседании Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Также не поступало и предложений о каких-либо видеоконференциях в нормандском формате, добавил собеседник агентства.

«Главный план урегулирования — это сам Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. На последнем заседании Контактной группы 2—3 марта ни о каких новых планах украинцы не говорили», — приводит РИА Новости слова источника.

При этом источник подчеркнул, что «Киев должен все вопросы выполнения Комплекса мер обсуждать с Донбассом».

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак

РИА Новости

В ДНР заявление Ермака назвали очередной попыткой не выполнять Минские соглашения.

«Если Киев действительно хочет этот мир возобновить, то нужно не выдумывать некие способы «модернизации» Минских соглашений, не пытаться заменить их новыми «сценариями» или подменить чётко зафиксированный комплексом мер особый статус Донбасса законами об интернировании, переходном правосудии, коллаборационизме и прочими оторванными от реальности терминами», — приводятся слова главы МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Натальи Никоноровой на сайте ведомства.

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Она добавила, что украинская сторона продолжает обстреливать населённые пункты Донбасса и игнорирует любые предложения ДНР по усилению режима прекращения огня.

«На публике украинские представители вовсю занимаются шантажом, рекламируя свои якобы мирные инициативы, но по сути угрожая войной», — добавила Никонорова.

Источник в партии «Голос» рассказал в беседе с RT, что никакой международной поддержки нового плана Украины нет.

«Я думаю, что по этой причине Зеленский хочет встретиться с западными партнёрами наедине. Чтобы убедить их в необходимости поддержать инициативу Украины. Но это глупая затея, которая ни к чему не приведёт. Только разозлит все стороны», — считает представитель партии «Голос».

Напомним, что накануне Зеленский заявил о том, что готов отдельно встретиться с каждым из лидеров «нормандской четвёрки», если переговоры между участниками нормандского формата на уровне глав государств будут откладываться.

ВСУ в Донбассе

© REUTERS/Oleksandr Klymenko

В свою очередь, источник RT в президентской партии «Слуга народа» говорит, что заявления Ермака выдают несостоятельность позиции Украины.

«Фактически украинская сторона ставит Россию перед выбором — соглашайтесь на наши условия или вы несёте ответственность за войну на востоке (Украины. — RT). И после этого Зеленский говорит, что готов лично встретиться с Владимиром Путиным и провести с ним переговоры. Мне кажется, что это глупый подход», — считает собеседник RT.

Ширма для наступления

Стоит отметить, что глава офиса президента Украины Ермак заявил о наличии нового плана по урегулированию конфликта на фоне сообщений о том, что ВСУ значительно наращивают свои силы у линии разграничения в Донбассе.

Так, в ЛНР 9 марта сообщили, что украинская сторона направила бронетехнику в окрестности города Счастье и населённого пункта Попасная, которые находятся в зоне ответственности 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Кроме того, в социальных сетях появилась видеозапись из Мариуполя, на которой запечатлён железнодорожный состав, перевозящий танки ВСУ, предположительно на восток Украины.

Также в народной милиции самопровозглашённой ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс иностранных военных инструкторов и наёмников.

«По данным наших источников, в зону ответственности 80-й бригады в район населенного пункта Геевка прибыла группа иностранных военных. Главной задачей иностранцев является подготовка снайперов из состава десантных подразделений ВСУ для проведения провокаций, запланированных украинским командованием на весну этого года», — приводит РИА Новости слова представителя оборонного ведомства ЛНР Ивана Филипоненко.

В ЛНР подчеркнули, что в Донбасс прибыли лица из Польши и Литвы, принимавшие активное участие в боевых действиях в 2014 и 2015 годах на стороне украинских силовиков. Филипоненко добавил, что Украина систематически привлекает в зону конфликта иностранных наёмников и военных инструкторов, что затрудняет процесс мирного урегулирования.

Представитель ЛНР также сообщил, что, исходя из полученных данных, в самопровозглашённой республике ожидают увеличения количества провокаций со стороны ВСУ.

ВСУ в Донбассе

© Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов

Комментируя ситуацию, ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский отметил, что о новом плане урегулирования конфликта в Донбассе, упоминаемом Ермаком, никто не был осведомлён, так как он существует только на словах.

«План не был представлен российской стороне, потому что его не существует, есть только заявления на словах. Зеленскому важно делать вид, что он проводит большую международную работу, готовит новую встречу в нормандском формате. При этом в Киеве прекрасно понимают, что перспектив встречи на высшем уровне нет, поскольку до сих пор украинская сторона не выполнила условия, которые были объявлены ещё в Париже в 2019 году», — пояснил политолог в беседе с RT.

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Напомним, что со времени проведения саммита в Париже в декабре 2019 года Владимир Зеленский неоднократно анонсировал скорое проведение новой встречи «нормандской четвёрки». Однако встреча на уровне глав государств так и не была проведена. В Москве неоднократно отмечали, что из-за отказа Киева следовать договорённостям, которые были достигнуты в Париже, для проведения нового саммита нет никаких предпосылок.

Олег Неменский отметил, что Зеленский уже продемонстрировал зарубежным коллегам, что не просто не хочет, но и фактически не может выполнить договорённости парижского саммита.

«По этой причине серьёзно с ним обсуждать какие-либо условия не имеет смысла. Подобные заявления рассчитаны на внутреннюю аудиторию и направлены на то, чтобы убедить Запад вспомнить об Украине и её проблемах. Для этого также осуществляется ухудшение ситуации на фронтовой линии», — подчеркнул эксперт.

При этом Киев является недееспособным и в военном, и в политическом плане, и поэтому в своих заявлениях пытается привлечь внимание Германии и Франции, добавил Неменский. Кроме того, администрация Зеленского пытается придать договорённостям саммита 2019 года в Париже больший вес, чтобы получить повод не выполнять Минские соглашения, пояснил политолог.

«Администрация Зеленского пытается выдать за некий новый план урегулирования свою трактовку договорённостей Парижского саммита «нормандской четвёрки» 2019 года. Украинская сторона добивается признания на международном уровне Минских соглашений несостоявшимися и необходимости их пересмотра в пользу какого-то нового плана», — пояснил действия Киева Олег Неменский.

В свою очередь, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с RT отметил, что администрация Зеленского создаёт иллюзию активности по вопросу урегулирования в Донбассе из-за низкого рейтинга президента Украины.

«Напоминая о своём обещании решить проблему Донбасса и защищая собственную позицию, Зеленский хочет поднять свой рейтинг. Также в экспертном сообществе есть мнение, что таким образом Украина хочет «разбудить» США, поскольку до сих пор от них нет внятной, чёткой политики по украинской тематике. Также есть версия, что Байден специально подталкивает Киев к поднятию темы «нормандской четвёрки», чтобы выманить Россию на международную площадку и чтобы та оказалась под ударом США и ЕС, на неё было оказано давление и против неё были бы введены санкции», — рассказал эксперт.

По словам Андрея Суздальцева, заявления Киева о том, что там ждут некой реакции России на несуществующий план, — это демагогия.

«Мир в Донбассе зависит только от Украины. Кроме того, Минские соглашения, которые ранее подписала украинская сторона, предполагают действия Киева, проведение огромного количества мероприятий. Однако Украина ничего не сделала и продолжает перекладывать ответственность на Россию», — заключил политолог.