Песков прокомментировал слова Ермака о плане урегулирования в Донбассе
- РИА Новости
«Я не имею никакой информации о существовании такого плана», — сказал Песков журналистам, его слова приводит РИА Новости.
Как ранее заявили в Киеве, «на столе лежит конкретный план мирного урегулирования», предложенный Германией и Францией и «доработанный Украиной».
В феврале секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщал, что украинский президент Владимир Зеленский поручил пересмотреть пять сценариев урегулирования ситуации в Донбассе.
По словам полномочного представителя России в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова, Киев провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе.