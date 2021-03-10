Песков прокомментировал слова Ермака о плане урегулирования в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает никакой информацией о существовании плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе, о котором ранее заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Я не имею никакой информации о существовании такого плана», — сказал Песков журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Как ранее заявили в Киеве, «на столе лежит конкретный план мирного урегулирования», предложенный Германией и Францией и «доработанный Украиной».

В феврале секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщал, что украинский президент Владимир Зеленский поручил пересмотреть пять сценариев урегулирования ситуации в Донбассе.

По словам полномочного представителя России в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова, Киев провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе.